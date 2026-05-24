中職》今年比賽節奏才是正常的 葉總納悶：以前還有人假裝綁鞋帶

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今年中職比賽平均9局比賽時間2小時50分鐘，史上僅次於1990年的2小時46分鐘。龍隊總教練葉君璋是中職史上最速球賽蹲捕的捕手，他直言，「今年的比賽節奏才是正常的。」

中職史上最速比賽是1997年7月30日味全龍對上時報鷹，當時葉君璋蹲捕搭配蓋瑞飆出96球完封勝，比賽時間僅1小時52分鐘，而當年在立德比賽的球賽只有979人進場。而葉總在擔任選手時期蹲過3場2小時內的球賽，執教則有1場比賽。

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葉總笑說，他不管是在味全或興農時期，比賽時間都滿短的，「如果輸球，大家就會趕著下班（笑）。」不過葉總也強調，自己很重視搭配的節奏，「想太多不是好事，棒球本來就很難，不是說你想很多就有用，有時候，錯了也會變對；有時候你做的全部都對，結果可能會是錯的，所以，想得太複雜會比較麻煩。」

今年味全平均9局比賽時間只有2小時49分鐘，排名聯盟前段班，僅次於樂天桃猿和統一獅的2小時45分。

「這樣的比賽節奏比較正常，」葉總表示，聯盟的一些規定都滿有幫助的，「我記得以前還有人假裝綁鞋帶，我也不曉得為什麼要假裝綁鞋帶，滿有趣的，沒什麼太大的意義，現在的節奏是好的。」

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