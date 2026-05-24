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全障運》六屆帕運健力傳奇林資惠奪金 不排除拚到洛杉磯帕運

2026/05/24 16:24

林資惠。（大會提供）林資惠。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕走過28年競技生涯，曾六度征戰帕運的雲林縣健力傳奇國手林資惠，今在115年全國身心障礙國民運動會女子組健力第四、六、九級賽事中，毫無懸念以83公斤再度寫下金牌連霸，賽後笑說： 「其實我是在等著『自然淘汰』，但好像一直還淘汰不到我。」

上月剛前往泰國參加亞大（亞洲、大洋洲）帕拉健力公開賽傳奇組賽事的林資惠，全障運賽場一亮相依舊是全場焦點，在女子四、六、九併級賽事中，於另兩位選手林亞璇、張芷綾雙雙因為其他全障運賽程衝突請假的情況下，林資惠只能上演個人秀，前兩次試舉挑戰80公斤、83公斤都順利通過，第三次試舉挑戰突破自己大會紀錄（原紀錄85公斤）的86公斤，雖然成功舉起，卻被判定失敗，不過仍順利摘金。

賽後林資惠笑著檢討，直呼今天有些「太放鬆了」，導致第三次試舉挑戰大會紀錄失敗，「見到太多過往的教練和裁判，心情過於放鬆，肌肉力量不夠凝聚。不過既然大會紀錄是86公斤，兩年後全障運就要移師我的家鄉雲林，就把破紀錄的驚喜留到那時，以東道主身份迎接大家。」

不少人關心這是否將是「告別秀」？林資惠笑說，如果亞帕運比完身體狀況允許，還能選上國手，不排除一路走到洛杉磯帕運；但若覺得累了，隨時轉身離開也不遺憾，「我從不預設明天，答案有一天會自己出現。但我現在很驕傲，因為身體練得夠好，我自己開車、自己搬輪椅，完全不需要麻煩別人，這就是健力帶來的底氣。」

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