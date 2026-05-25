西部冠軍賽雷霆對馬刺G4、法網紅土大滿貫熱戰 今日賽事預告與轉播

吉爾吉斯亞歷山大。（歐新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有1場轉播，天使昨擊敗遊騎兵，3連戰先搶下2勝，第3戰今上午開打，兩隊都推出左投先發，由德梅斯（Reid Detmers）對上 明星強投戈爾（MacKenzie Gore），大聯盟爐主的天使準備乘勝追擊，挑戰本季首次橫掃對手，大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，西部冠軍戰G4仍在聖安東尼奧進行，目前雷霆衛冕軍取得2：1領先，連莊MVP的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將率領隊友再度踢館場搶下聽牌優勢；反觀年輕的馬刺鋒衛得由超級中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）帶頭反彈，全力捍衛主場以免落入絕境，精彩戰況令人期待。

法網第2天有多場賽事，本季結束就退休的瑞士單反傳奇瓦林卡（Stan Wawrinka）、地主蒙菲爾斯（Gael Monfils）兩位人氣老將，能否在紅土大滿貫的最後一舞再創驚喜？至於4度羅蘭加洛斯奪冠的波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek），與哈薩克第2種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）等頂尖球星也將在女單首輪出擊。

MLB

07：10 遊騎兵 VS 天使 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA

08：00 雷霆 VS 馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

法網

17：00 第2日 單打第一輪（上） 愛爾達體育1台

16 :50 第2日 單打第一輪（上） 愛爾達體育2台

22：00 第2日 單打第一輪（中） 愛爾達體育1台

22：00 第2日 單打第一輪（下） 愛爾達體育2台

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