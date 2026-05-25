自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

西部冠軍賽雷霆對馬刺G4、法網紅土大滿貫熱戰 今日賽事預告與轉播

2026/05/25 07:05

吉爾吉斯亞歷山大。（歐新社）吉爾吉斯亞歷山大。（歐新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有1場轉播，天使昨擊敗遊騎兵，3連戰先搶下2勝，第3戰今上午開打，兩隊都推出左投先發，由德梅斯（Reid Detmers）對上 明星強投戈爾（MacKenzie Gore），大聯盟爐主的天使準備乘勝追擊，挑戰本季首次橫掃對手，大家千萬不要錯過。

NBA季後賽有1場轉播，西部冠軍戰G4仍在聖安東尼奧進行，目前雷霆衛冕軍取得2：1領先，連莊MVP的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將率領隊友再度踢館場搶下聽牌優勢；反觀年輕的馬刺鋒衛得由超級中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）帶頭反彈，全力捍衛主場以免落入絕境，精彩戰況令人期待。

法網第2天有多場賽事，本季結束就退休的瑞士單反傳奇瓦林卡（Stan Wawrinka）、地主蒙菲爾斯（Gael Monfils）兩位人氣老將，能否在紅土大滿貫的最後一舞再創驚喜？至於4度羅蘭加洛斯奪冠的波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek），與哈薩克第2種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）等頂尖球星也將在女單首輪出擊。

MLB

07：10 遊騎兵 VS 天使 緯來育樂、愛爾達體育2台 

NBA

08：00 雷霆 VS 馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台 

法網

17：00 第2日 單打第一輪（上） 愛爾達體育1台

16 :50 第2日 單打第一輪（上） 愛爾達體育2台

22：00 第2日 單打第一輪（中） 愛爾達體育1台

22：00 第2日 單打第一輪（下） 愛爾達體育2台 

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中