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賽馬》歷史性一勝！今村聖奈首度挑戰經典賽即封后 創JRA女性騎師首座G1冠軍

2026/05/24 16:47

今村聖奈。（產經新聞提供）今村聖奈。（產經新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本三歲母馬最高殿堂賽事之一「優駿牝馬（オークス）」正式落幕，18匹頂尖母馬爭奪高達1億5000萬日圓冠軍獎金，最終由賽前排名第5人氣的「重量小丑（ジュウリョクピエロ）」爆冷奪冠。更受矚目的是，22歲騎師今村聖奈在首次挑戰日本中央競馬（JRA）經典賽舞台時，便成功摘下G1冠軍，寫下JRA女性騎師史上首度制霸G1的新紀錄。

比賽前半段節奏偏慢，進入最後直線後形成多駒並列激戰局面。決勝時刻，「重量小丑」在終點前成功突破馬群、強勢衝出，以些微頸差擊敗排名第3人氣的「Dream Core」，驚險奪下后冠。賽前最受期待、挑戰櫻花賞與橡樹大賽雙冠榮耀的頭號人氣馬「Star Anis」，則因末段無法延續衝勢，最終僅以第12名完賽；第3名則由第2人氣「Laughter Lines」拿下。

今村聖奈於2022年取得騎師資格，同年便以「テイエムスパーダ」贏得CBC賞，一直被視為日本賽馬界備受期待的新世代代表人物。此次不僅是JRA女性騎師首次出戰經典賽，更一舉完成史無前例的G1制霸，替日本競馬歷史翻開新篇章，也讓女性騎師在頂級舞台上的突破成為焦點。

賽後今村難掩激動表示：「感覺像在做夢一樣，有時候會夢到自己贏下比賽，現在宛如夢境成真，想和一路支持我的人一起分享這份喜悅。」

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