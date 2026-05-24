全障運》「射箭阿公」曾隆煇反曲弓鍍金 再戰亞帕運保持平常心

曾隆煇。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕角逐過5屆帕運的「射箭阿公」曾隆煇，週日頂住豔陽高溫穩健出擊，115年全國身心障礙國民運動會反曲弓肢體障礙男子組勇奪個人對抗賽金牌，面對9月重頭戲名古屋亞帕運，67歲的他保持平常心不強求，只要對得起自己就好！

射箭反曲弓個人對抗賽在三重棒球場登場，代表桃園市的曾隆煇發揮豐富經驗，8強、4強都以6：0完封對手，金牌戰則以7：1射落桃園市彭聖君，再度摘下金牌。從事模板工作的曾隆煇，28年前因失足摔傷腰部，在醫院住半年及花3個月復健，下半身依舊沒知覺，一度心灰意冷直到接觸射箭，才越來越有堅持下去的動力，目前「射箭阿公」每週仍有4天、單日250箭的訓練量，能持之以恆的最大關鍵，就是真的太愛射箭運動。

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曾隆煇2002年初次代表台灣參加國際賽，2008年北京帕運、2012年倫敦帕運連兩屆摘銅，去年巴黎帕運完成生涯第5度參賽。只要水準可以維持，他就不會輕易言退，同時聽從教練建議，把該做的調整都做好，在各項賽事保有一定競爭力。結束本屆全障運，曾隆煇瞄準6月泰國登場世界盃，以及名古屋亞帕運，但他強調：「不會在比賽設定目標，一切都不強求，只要對得起自己就好。」

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