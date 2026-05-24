世足》地主美國26人名單曝光 里昂中場泰斯曼意外落選

泰斯曼。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美墨加世界盃即將在下月點燃戰火，美國媒體近日率先披露地主美國隊的26名單，陣中共有13名球員將首次參加世界盃，里昂中場泰斯曼（Tanner Tessmann）則意外落選。

《ESPN》今公布美國隊26人名單，包括AC米蘭前鋒普利西奇（Christian Pulisic）、尤文圖斯中場麥肯尼（Weston McKennie）、伯恩茅斯的亞當斯（Tyler Adams）、德甲門興格拉德巴赫的雷納（Gio Reyna）、斯卡利（Joe Scally），以及墨西哥美洲隊的茲德哈斯（Alejandro Zendejas）等好手均入列。

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最大的意外則是效力里昂的中場泰斯曼，他先前因肌肉傷勢被里昂列入傷兵名單，原本預計能及時康復趕上世界盃，不過外媒指出，美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）執教美國隊期間，對傷病問題一向採取保守態度，如果認為球員狀態未達標準，就會毫不猶豫除在名單之外。

茲德哈斯則在賽季末段憑藉在墨西哥超級聯賽季後賽的精彩表現成功進入名單，外媒認為，他進入名單擠壓了皇家鹽湖城中場盧納（Diego Luna）的空間，他在過去一年表現亮眼，外界普遍認為他是波切蒂諾的愛將，可惜這次只能等待下一屆世界盃。

外媒指出，美國隊這次名單注重後防，共選進10名後衛，包括納入雷納在德甲的隊友斯卡利，但在泰斯曼缺席的情況下，球隊的中場中路就顯得相對單薄，地主美國此次與巴拉圭、澳洲、土耳其同為D組，首戰將在6月12日交手巴拉圭。

美國隊26人名單：

門將：Chris Brady（芝加哥火焰）、Matt Freese（紐約城FC）、Matt Turner（新英格蘭革命）

後衛：Max Arfsten （哥倫布機員）、 Sergiño Dest（PSV埃因霍溫）、Alex Freeman（比亞雷亞爾）、Mark McKenzie（土魯斯）、Tim Ream （夏洛特FC） 、Chris Richards （水晶宮）、Antonee Robinson（富勒姆）、Miles Robinson（辛辛那提FC）、Joe Scally （門興格拉德巴赫）、Auston Trusty （塞爾提克）

中場：Tyler Adams（伯恩茅斯）、 Sebastian Berhalter（溫哥華白浪）、Weston McKennie （尤文圖斯）、Cristian Roldan（西雅圖海灣人）

進攻中場：Brenden Aaronson（里茲聯）、 Christian Pulisic （AC米蘭）、Gio Reyna （門興格拉德巴赫）、Malik Tillman（拜耳勒沃庫森）、Tim Weah（馬賽）、Alejandro Zendejas （美洲隊）

前鋒：Folarin Balogun （摩納哥）、Ricardo Pepi（PSV埃因霍溫） 、Haji Wright（科芬特里城）

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