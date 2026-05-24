中職》史上第1次！兄弟週末龍象大戰遭3戰橫掃 借金高達15場

陳俊秀遭刺殺在二壘前。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍鋼龍今天先發6局無失分，加上朱育賢在4局上夯出登上全壘打王的本季第7轟，率隊以5：0擊敗中信兄弟，寫下「龍象大戰」史上第一次在週末3連戰系列賽完成橫掃的紀錄，同時以8連勝聽牌隊史最長紀錄。

鄭浩均在13日遭遇0.1局失9分的生涯史上最慘先發，休10天扛下今日先發，一度以10上10下開場，4局上卻遭朱育賢逮中第一球夯出右外野方向全壘打，不過前5局仍以0：1落後僅咬住戰況。

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只是鄭浩均6局上續投，王順和逮中第2球擊出安打，朱育賢保送，張政禹同樣逮中第2球敲安，送回1分保險，劉基鴻抓第1球擊出二壘安打，送回2分，「淺球數」猛攻策略擊沉鄭浩均。

味全先發鋼龍先發繳出6局無失分好投，僅被敲5支安打，猛飆6次三振，拿下本季第2勝、生涯第53勝，緊追黃平洋65勝的隊史紀錄。

過去在90年代的龍象大戰，兄弟跟味全完賽13次星期五、六、日的系列賽3連戰，兄弟曾3連勝完成1次橫掃。龍隊復活後，雙方前11次週末3連戰，中信也完成過1次橫掃，本週龍隊終於完成隊史第1次週末3連戰橫掃。中信兄弟輸球後，本季已借金（敗多於勝）15場，跟味全龍勝差高達14場。

味全狂掃8連勝，聽牌1999年9連勝的隊史紀錄，而紀錄一戰要在26日於大巨蛋強碰緊追在後的富邦悍將，雙方上演「北方王者」的頭銜之爭。

鄭浩均。（記者方賓照攝）

鋼龍。（記者方賓照攝）

朱育賢全壘打。（記者方賓照攝）

劉基鴻二壘安打。（記者方賓照攝）

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