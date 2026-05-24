全障運》許樂無愧為世界紀錄保持人 女子100公尺跨欄笑擁金牌

許樂。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕身為聽障女子100公尺跨欄世界紀錄保持人，許樂在115年全國身心障礙國民運動會田徑女子100公尺跨欄決賽跑出14秒56，輕鬆摘下本屆賽事第3面金牌，甜美笑容也成為場上最美麗一道風景。

雖然許樂在場上戴著墨鏡酷酷的，賽後拿下墨鏡展露甜美酒窩笑容，「拿到100公尺、跳遠以及100公尺跨欄3面金牌，但左右腿出現肌耐力不對等的狀況，左腿舊傷復原得差不多，右腿後側非常緊繃，導致不敢過度發力，正在評估後續比賽還要不要繼續。」她目標是每年參加一次國際賽事，持續調整身體狀況並累積大賽經驗，期望2029年希臘舉辦的聽障奧運有出色表現。

請繼續往下閱讀...

教練王建畯解釋，許樂過去的二級拉傷，在運動傷害中屬於嚴重程度較高的肌肉拉傷，需長期治療與復健，將近兩年時間，訓練上皆以長遠規劃為主，避免短期高強度導致再次傷害，雖仍未恢復到巔峰，但已能參加比賽，「去年東京聽奧收到成效，這次主要讓她暖身，目標在10月亞洲盃，最終目標2029年雅典聽奧，拿回最高榮譽。 」

兩年前新北市青年盃全國田徑公開賽，許樂因左臀肌到大腿肌肉二級拉傷，休息半年無法訓練，去年東京聽奧在最拿手的100公尺跨欄跑出14秒40獲得銀牌，寫下連續兩屆奪牌紀錄。此次新北全障運許樂重回讓自己印象深刻的場地，原本報名7項賽事，但王建畯認為過度參賽可能會出現新傷勢，決定縮減賽程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法