TPVL》少了4主力沒差 台鋼天鷹橫掃伊斯特晉冠軍戰

台鋼天鷹晉級冠軍戰。（天鷹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台鋼天鷹昨日在主場高雄鳳山體育館搶下季後挑戰賽首勝，取得系列賽聽牌優勢；今移師客場臺北市立大學天母體育館，與台北伊斯特進行季後挑戰賽第二戰，儘管有四名球員因受國家隊徵召缺席的情況下，仍展現團隊韌性與拚戰精神，最終驚險以22:25、25:22、25:20、17:25、15:11搶下勝利，晉級TPVL總冠軍賽。

前兩局台鋼天鷹與臺北伊斯特形成拉鋸，首局雖持續透過進攻咬住比分，但在攔網與發球端未能有效發揮，以22比25先讓一局。進入第二局後，天鷹迅速調整節奏，提升進攻效率，並靠著陳建禎、思丹與柯宗甫的火力支援，以25比22扳回一城。

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第三局台鋼天鷹延續扳平氣勢，進攻端逐漸打開節奏，鄭博升也以靈活的進攻手段帶動團隊火力，幫助球隊壓制臺北伊斯特反撲，以25比20收下第三局，取得局數2比1領先。第四局天鷹雖持續尋找節奏，但受制於對手攻勢，最終以17比25讓出，雙方戰成2比2平手。

決勝第五局，台鋼天鷹在雙方戰成2比2平手後穩住陣腳，開局便積極掌握節奏，面對臺北伊斯特追分仍維持攻防專注度。天鷹在關鍵分展現韌性，成功守住領先優勢，最終以15比11收下第五局，並以局數3比2擊退臺北伊斯特，搶下季後挑戰賽第二勝，正式挺進TPVL總冠軍賽。

​台鋼天鷹挺進冠軍賽後，將與桃園雲豹飛將爭奪職排元年總冠軍。冠軍賽採五戰三勝制，系列賽將於5月29日、5月30日率先在高雄鳳山體育館展開主場賽事，5月31日以及6月1日轉戰客場中原大學，6月2日則再次回到鳳山體育館進行後續賽事。

​本系列賽表現突出的主攻手鄭博升表示，因為例行賽都是替補上陣，心情難免緊張，「這個賽季其實上場機會不多，壓力確實蠻大。」他也提到，賽前隊長陳建禎給予鼓勵，提醒他保持平常心，「好在自己有慢慢找到節奏。」至於今天自己的表現，鄭博升認為僅是「及格」，還有可以更好的地方，也期待總冠軍賽能為球迷帶來更出色的表現。

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