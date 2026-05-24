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中職》隊史首見的「全勝殺招」 葉總預告還有機會登場

2026/05/24 18:52

味全贏球。（記者方賓照攝）味全贏球。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍鋼龍今繳出6局無失分，加上朱育賢在4局上敲出獨居全壘打王的「登頂轟」，率隊以5：0完成3戰橫掃中信兄弟，龍軍祭出單週5洋投的「超級風火輪」收到巨大成效，總教練葉君璋預告，上半季可能還會有1次。

味全龍擁有「本土洋將」伍鐸，本週又有洋將輪替空間，操作隊史第一次的「單週5洋投（不同人）」，由蔣銲、伍鐸、魔神龍、梅賽鍶和鋼龍完成本季聯盟第一次的單週5勝0敗，氣勢無法擋，8連勝已聽牌隊史紀錄，明晚在大巨蛋挑戰暌違27年的9連勝。

葉總直言，重點就是在伍鐸身上，畢竟大家對他的熟悉度比較高，球隊會考慮他能否像過去一樣順利解決對手，如果他狀況可以，那單週5洋投機率就滿高的，上半季應該還有機會再操作一次。

鋼龍先發繳出6局無失分好投，僅被敲5支安打，猛飆6次三振，拿下本季第2勝、生涯第53勝，緊追黃平洋65勝的隊史紀錄。而在2局下還出現插曲，鋼龍揮手要求投手教練納瓦洛不要走上投手丘，希望能馬上面對打者，展現強大的鬥志。

葉總透露，鋼龍有顆球有弄到背，一開始有點感覺不舒服，不過一下子就好了，好在沒事，「我猜他有點壓力，因為球隊滿順的，他很希望幫球隊守下來。」

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