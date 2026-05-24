WTT支線賽》台灣內戰擊退小師弟徐絃家 馮翊新首度闖進男單決賽

馮翊新在四強賽擊退徐絃家，首度闖進男單決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名55的馮翊新今天在2026年WTT法國埃內邦支線賽男單4強賽，以3:1擊敗世界團體錦標賽隊友徐絃家，生涯首度闖進WTT系列賽男單決賽，今晚11點45分將和33歲的比利時好手紐汀克爭奪冠軍。

據了解，17歲的徐絃家今天凌晨在男單8強賽對決法國好手羅蘭德，打到第5局時拉傷腰部，雖然在比賽結束後立即進行治療，但效果有限，也影響稍後混雙4強賽的發揮，最終和陳忞昕以1:3敗給地主組合皮拉德/郭錚，無緣連兩站闖進決賽。

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今天下午的男單4強賽，徐絃家帶傷上陣，但腰部明顯無法發力。首局，馮翊新8:2開局後，很快地以11:6拿下；次局，徐絃家在開局2:8落後下一度追到9:10，隨後，馮翊新接發球反手擰拉得手，11:9再下一城。第3局，徐絃家在8:9落後下，利用對手接發球失誤，加上發搶得手，11:9扳回1局，不過，馮翊新也很快重新上緊發條，3:1開局後一路領先，11:8獲勝。

徐絃家表示，這是他第3次打支線賽，就能晉級4強，感覺自己表現還不錯。雖然無緣晉級決賽，他仍收穫60分積分，世界排名可望從287大幅上升至180名左右，創下生涯最佳。

世界排名98的紐汀克在男單4強賽以3:2險勝38歲義大利老將史托雅諾夫，馮翊新在2024年盧比安納球星挑戰賽曾以0:3不敵左手持拍的紐汀克，這回要尋求復仇。

徐絃家受腰傷影響，在男單四強賽敗給馮翊新。（取自WTT官網）

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