高球》蔡佩穎2桿之差擊敗曾雅妮 勇奪大聯大冠軍

蔡佩穎大聯大高球賽奪冠。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026大聯大女子高爾夫公開賽今天進行最後一回合賽程，蔡佩穎以更具效率的進攻果嶺與推桿結果，共打下6鳥、1柏忌，終場繳出67桿，以四回合271桿兩桿之差擊退曾雅妮，順利摘下自去年一月於揚昇球場掄元後長達一年四個月的另一座台巡冠軍盃，300萬元獎金也跟著入袋。

曾雅妮雖未能成功重現去年10月在同一座球場封后的歷史時刻，此次第二名佳績卻也帶來收穫，為接下來美國女子公開賽帶來信心與動力，李欣則靠著回溫的鐵桿精準度打出五鳥一記柏忌的高水準表現，以單回合68桿，總桿數276桿取得第三名。

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挾帶著強大實力和絕佳球運結束決戰日，高舉冠軍盃的蔡佩穎在賽後開心表示：「第二洞的Par就很漂亮，雖然切到果嶺後留下比較長的五碼推桿距離，最後還是能有驚無險推進，之後的五桿洞能拿下Birdie的都沒有失手，所以前九洞很順利的能夠追上對手，也為我在過九洞後繼續再搶下Birdie鋪路。第17洞也是今天另一個很重要的時刻，開球偏離到球道左側外，第二桿進攻角度變得更為困難，我也努力打出右弧球落在果嶺右前方製造一切一推的機會，但接下來切球卻過頭了，留下2碼下坡推桿距離，幸好在洞口涮一圈後進洞，否則以雅妮的擊遠優勢，最後一洞五桿洞隨時有可能把冠軍機會搶回來。無論如何，能夠重返熟悉的球場並且如願將獎盃留在台灣，真的給了我這禮拜相當美好的回憶。」

曾雅妮今天過程中則對於個人狀態和部分擊球結果不甚滿意：「今早練習的時候身體就覺得怪怪的，所以上場後一直努力調節身體和體能，不過今天雖然難免會有一點緊張，倒也不至於會影響自己身體表現。隨著每一洞的進行，到了後九洞感覺也愈來愈好，鐵桿觸球紮實度也不錯，但擊球結果就是沒昨天那麼好，沒辦法達到應有的碼數，所以攻上果嶺後無法創造很好的Birdie機會，成績也就不如預期。不過這禮拜還是有很好的收穫，因為很久沒有在這麼激烈的領先組競爭，也給了美國公開賽前很好的練習機會。」

曾雅妮大聯大高球賽拿亞軍。（大會提供）



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