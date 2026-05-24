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TPBL總冠軍賽》峰迴路轉！蔣淯安從功臣瞬變戰犯 國王戲劇性開胡

2026/05/24 19:41

林書緯（左）、蔣淯安。（TPBL提供）林書緯（左）、蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL總冠軍賽今點燃戰火，蔣淯安雖上演關鍵抄截助隊一度取得超前，但最後罰球失手又在三分線犯規，國王在杰倫轟下41分帶領下，以91：90戲劇性帶走勝利，在七戰四勝的系列賽成功開胡。

地主福爾摩沙夢想家首輪淘汰新竹攻城獅，終結連4季一輪遊再闖總冠軍賽，力拚隊史首座金盃，衛冕軍新北國王例行賽表現起伏，卻上演「老五傳奇」，一路從季後挑戰賽過關斬將，續朝3連霸邁進，兩隊例行賽交手6次，國王握有4勝優勢。

兩隊開賽仍在互相試探，首節有來有往，以23：23平手進入次節，夢想家在30：30後連拿10分擴大差距，夢想家帶著44：35優勢進入下半場。

兩隊前兩節手感都相當低迷，夢想家團隊命中率僅35.4%，外線命中率僅26.7%，全隊沒有人得分超過雙位數，國王團隊命中率僅35.1%，三分球16投1中，命中率僅6.3%，全隊以杰倫13分最佳。

國王易籃後找回外線準星，杰倫單節5顆三分彈挹注15分，打破林書豪先前寫下的14分，締造總冠軍賽單節得分新猷，助隊一度反超，接下來馬建豪和霍爾曼也在外線放冷箭，幫助夢想家帶著69：63優勢進入決勝節。

國王末節在杰倫帶領下打出13：2攻勢再度要回優勢，他此節手感依舊火燙，讓夢想家開始採取「Box-1」戰術，夢想家在倒數2分38秒在李愷諺失誤下靠班提爾上籃得手，重新取得84：83超前，暫停回來後林書緯連拿5分，幫助國王再度要到優勢，霍爾曼2罰俱中，再幫夢想家追到86：88，班提爾勾射得手，助隊扳平戰局，接著蔣淯安倒數24秒上演關鍵抄截，抄掉杰倫的球後快攻上籃得手，他放進超前分後也興奮怒吼，不過接下來蔣淯安2罰居然都失手，還在三分線外犯規讓奧帝站上罰球線，奧帝3罰俱中，霍爾曼外線出手落空，國王以1分差戲劇性帶走勝利。

杰倫本場攻下 41分、命中8記三分球，雙雙刷新聯盟冠軍賽單場紀錄，此前冠軍賽紀錄為林書豪的29分和海神威勝的6顆，林書緯本土最高16分，夢想家以霍爾曼24分最佳，班提爾拿下16分，張宗憲與湯普金斯各拿10分。

杰倫。（TPBL提供）杰倫。（TPBL提供）

班提爾。（TPBL提供）班提爾。（TPBL提供）

馬建豪。（夢想家提供）馬建豪。（夢想家提供）

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