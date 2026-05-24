MLB》武器同為橫掃球 艾速特：鄧（愷威）投得很棒

鄧愷威。（法新社）

〔記者徐正揚／高雄報導〕曾經因為習得橫掃球（Sweeper）得以再次升上大聯盟的艾速特，對於擅長這個球路的投手總會多一份關注，得知效力太空人的鄧愷威交出6局無失分還飆出6Ｋ的優質先發，不禁為鄧愷威憑藉橫掃球投出生涯代表作感到高興，「太空人的鄧（愷威），我知道啊，他的橫掃球投得很棒！」

艾速特解釋，橫掃球基本上是滑球的一種，差別在於出手點比較低，對3/4側投比較合適，雖然以前不算普遍，這幾年不僅開始盛行，甚至變得非常熱門，「橫掃球可以製造很高的揮空率，鄧是右投，對付右打很有效果，我是左投，對左打的壓制力會更好，我的出手角度是27度，鄧才23度，位移落下的位置會比我低。」

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艾速特指出，橫掃球在打者的視線上，可以清楚看到很誘人的軌跡，但在出棒瞬間會突然產生很大的位移，在製造三振上有不錯的效果，即便被打到也經常會擠壓打者的揮棒，形成不營養的飛球，「就算沒能三振打者，也能很輕鬆拿到出局數，我在禮拜五（22日）的比賽後段，有4、5次1球就讓打者出局，都是投橫掃球製造的結果。」

艾速特表示，他與許多擅長橫掃球的投手一樣，通常先用速球建立球數領先，再視狀況決定使用橫掃球對決打者，但他強調，橫掃球是很個人化的球種，不是每個投手都適合練，每個投手的握法、軌跡、位移、球速都不一樣，「這個球以前應該就有了，只是沒有特別給個名稱，理論上，速球愈快愈好，橫掃球位移愈大愈好，這兩種球路會是很棒的搭配。」

艾速特笑說，他在美職原本只是很普通的投手，2022年轉到芝加哥小熊，在春訓熱身賽投了滑曲球（Slurve），投手教練看過Trackman的數據後，建議他嘗試投橫掃球，「教練說，我曾經建議3個投手投這顆，結果他們都上大聯盟，我當然很心動，但是要學新的球路，起步一定不太順利，因為橫掃球的位移很大，剛開始我沒辦法控制得很好，經常出現很多保送。」

隨著橫掃球逐漸上手，2018年只在大聯盟出賽3場的艾速特，於2022年季中二度升上大聯盟，被交易到海盜後拿到生涯首次中繼成功、救援成功，還因緣際會到亞洲的中職、韓職打球，「因為橫掃球，我的職棒生涯出現轉變，可能因為這是大谷翔平的武器球之一，我覺得這個球會愈來愈普遍，我們在比賽中會愈來愈常看到。」

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