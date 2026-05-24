桌球》直落三解決印度黑馬 葉伊恬今年第二度挺進決賽

葉伊恬直落三擊退印度女將高許，今年第二度爭冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，在2026年WTT法國埃內邦支線賽女單4強賽，以直落三收拾印度黑馬高許，繼3月的奧托切克支線賽封后後，本季第二度闖進決賽，今晚11點10分將和波蘭一姐芭尤爾爭冠。

世界排名43的葉伊恬今晚在8強賽對決世界排名161的高許，兩人去年才在歐洲大滿貫賽女單資格賽遭遇，當時小葉以3:0輕騎過關。今天再度交鋒，葉伊恬前兩局也未遭遇太多抵抗，首局在4:1開局後很快以11:3先馳得點；次局，更在2平後打出一波9:0的強攻，11:2再添1局。

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第3局，葉伊恬開局再度取得4:1領先，也逼出對手的暫停，重回比賽後，葉伊恬又連拿3分，眼看就要終結比賽，但高許在1:7的落後下放手一搏連趕5分，迫使葉伊恬喊出暫停，恢復比賽後，高許更一度以8:7反超，葉伊恬及時回神，回敬一波3:1的反擊，10:9率先聽牌，但隨後連續錯過3個賽末點，最後歷經4次丟士才以15:13艱苦拿下第3局。

在台灣隔海觀賽的教練莊智雄表示，葉伊恬有時候在大幅領先下想法會多一點，當對手放手一搏，拚進幾顆好球後，她心裡也會害怕，不過，今天她成功的挺過危機，也證明這段時間的成長。

另一場女單4強賽，世界排名55的芭尤爾克服局數0:2落後，以3:2逆轉世界排名28的法國女將帕瓦德，繼上一站葡萄牙拉各斯支線賽奪冠後，連兩站挺進決賽。葉伊恬在2023年德班挑戰賽曾以1:3敗給芭尤爾，也是雙方唯一交手紀錄。

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