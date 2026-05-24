中職》陳克羿K破個人新高、陳佳樂生涯首轟！樂天桃猿擊敗富邦悍將

陳克羿。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿主場和富邦悍將系列戰最後一場，樂天先發投手陳克羿6局失1分、陳佳樂擊出生涯首轟，8局林智平代打再拿下2分保險分，終場4:1贏球。

由於樂天王牌洋投威能帝因身體狀況不佳下二軍，陳克羿今天本季首度上一軍先發，面對富邦悍將，他投6局，送出生涯新高9次三振、僅被擊出5安打，僅失1分，退場時是勝投候選人。

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2局下，陳佳樂面對陳品宏擊出陽春砲，樂天桃猿先馳得點，這同時也是陳佳樂生涯首轟，本季樂天第4位擊出生涯首轟的選手。

3局下，李勛傑獲保送後，劉子杰擊出二壘打，李勛傑連跑三個壘包搶攻本壘，主審原判出局，重播輔助判決後改判為安全回本壘，樂天再得1分。富邦換投，接手的江國豪雖出現2次觸身球造成滿壘，但未繼續失分。

4局上，富邦面對樂天先發投手陳克羿有所突破，張育成、王苡丞連續安打，林澤彬高飛犧牲打，追回1分。5局上，池恩齊敲安但遭陳克羿牽制出局，該半局陳克羿對周佳樂投出保送，但未造成失分。

雙方前7局保持1分差，樂天8局下有機會進帳保險分。面對李吳永勤，林子偉敲安，陳佳樂被觸身球保送，馬傑森成功短打送兩位跑者上二三壘。此時，富邦換林栚呈登板，代打林智平擊出2分打點安打，樂天進帳保險分。

9局下，樂天推出守護神朱承洋，被首位打者張育成敲安，面對王苡丞打席途中，防護員突然上場關心朱承洋。朱承洋試投之後一度表示無礙，並三振王苡丞，但之後仍在防護員陪同下退場，莊昕諺接替，代打陳真滾地球出局，代打范國宸外野飛球接殺。

陳克羿。（記者陳志曲攝）

陳品宏。（記者陳志曲攝）

陳佳樂生涯首轟。（記者陳志曲攝）

張育成。（記者陳志曲攝）

林智平敲安帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

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