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TPBL總冠軍賽》從天堂瞬間跌入地獄 蔣淯安扛責：完全輸在我身上

2026/05/24 20:51

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家在總冠軍賽首戰於主場以1分差惜敗衛冕軍新北國王，蔣淯安一度有機會成為贏球功臣，不料關鍵時刻罰球失手，又造成對手犯規，他賽後扛起責任，表示這場就是輸在自己身上。

兩隊今一共14次互換領先，蔣淯安倒數24秒抄掉杰倫的球後快攻上籃得手，幫助夢想家取得90：88領先，當時更振奮怒吼，不料接下來站上罰球線2罰都失手，還在三分線外犯規讓奧帝站上罰球線，奧帝3罰俱中，讓國王以1分差險勝。

眼看即將成為贏球功臣最後卻葬送球隊勝利，蔣淯安不到30秒經歷天堂地獄一瞬間，他表示，此役主要責任是看防林書緯，因此主要體力放在防守上，「今天就是在防守上面多做一點功課，讓書緯不要打得那麼舒服，體能先以防守為主，最後裁判的判決很好，是我個人判斷的問題，可能太想要阻斷他，希望下一場可以贏回來。」

對於關鍵2罰都沒進，蔣淯安坦言，「罰球沒進完全就是我的責任，第一球比較大力，第二球刻意放輕還是沒進，這就是我自己的問題，罰不進後又造成犯規，這場完完全全就是輸在我身上。」

被問及賽後是否有安慰蔣淯安，總教練簡浩笑說，「也不用啊，我一直很相信他，如果前面那幾波防守沒有抄到球，也沒有後面這個機會，他只要在場上，我就很放心。」

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