全障運》游泳是快樂的救贖！陳玠丞100蛙突破自己全國紀錄

陳玠丞。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「看到成績進步，就會很快樂。」陳玠丞今在115年全國身心障礙國民運動會，心智障礙男子組100公尺蛙式SB14級以1分13秒20摘金，刷新自己保持的大會與全國紀錄，賽後他開心吶喊，露出燦爛笑容，坐上水道繩比出二頭肌姿勢慶祝，用最直接的方式分享喜悅。

陳玠丞透露，其實今天比賽一開始並不順利，「跳水的時候有點掉鏈子。」但他隨即調整心態，告訴自己專注在後段衝刺，最後他不但成功追回節奏，還將自己的紀錄一口氣推進超過1秒，看到成績的瞬間他表現出異常開心。陳玠丞目前手握SB14級多項全國與大會紀錄。其中100公尺蛙式全國紀錄為2025年4月世界帕拉游泳系列賽，日本靜岡富士站游出的1分14秒75，大會紀錄則是111年全障運締造的1分15秒37。

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名古屋亞帕運100蛙的參賽標準是1分14秒35，陳玠丞很開心今天游出1分13秒20，超過1秒多。若順利取得參賽資格，將是他第二度站上亞帕運舞臺。回想第一次參賽，他形容那是「很快樂」的經驗，「第一次比較像去吸收經驗，第二次就會想認真拚看看，能不能再突破自己的成績。」

近年來多次征戰國際賽，陳玠丞認為最大收穫並不只是成績，而是在與強敵競爭中獲得成長，他說：「看到比我強的對手，我會很快樂。」也期待透過轉播與自己的表現，讓更多身障朋友願意投入運動，「希望未來能像全大運、全運會一樣，有更多競爭力。」

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