BCL》阿提諾、盧峻翔合拿57分無用 領航猿連兩屆東亞區資格賽屈居亞軍

盧峻翔帶球切入（取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕桃園領航猿今天在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽冠軍戰，阿提諾拿35分、13籃板，盧峻翔有22分，最終仍以103：113敗給香港南華，連兩屆以亞軍之姿闖進會內賽。

領航猿上屆在會內賽止步8強，本屆在BCL資格賽小組賽以全勝之姿晉級，六強戰1勝1負收下4強門票，昨以100：86擊退印尼德瓦聯，闖進冠軍賽，也確定連兩屆拿下會內賽門票。會內賽預計6月中在沙烏地阿拉伯開打，但由於中東情勢影響，據傳可能延至10月開打，但仍待國際籃球總會（FIBA）確認。

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面對六強賽碰頭曾輸過的香港南華，領航猿此仗還是沒能找到破解之道，阿提諾上半場豪取19分，盧峻翔、白曜誠各拿9分，但對手三分火力更狂，轟進7顆三分球，前PLG鋼鐵人洋將艾賽亞（Isaiah Jamal Briscoe）包辦3顆、拿15分，楊和進帳14分，戴文波特（Kyvon Davenport）11分，共4人得分達雙位數火力，猿隊以53：61落居下風。

易籃後，戴文波特、楊和繼續重創領航猿，第三節打出33：25猛攻擴大分差，最大差距曾達18分之多，儘管領航猿在第四節展開反撲，無奈落後分差難以弭平，最終以10分差吞敗，未能報六強賽落敗的一箭之仇，且連兩屆資格賽屈居亞軍。

香港南華多點開花，戴文波特豪取30分，楊和進帳24分，艾賽亞有19分，有5人得分達雙位數，而領航猿除了阿提諾、盧峻翔，僅有白曜誠拿13分為雙位數得分。

領航猿阿提諾（取自FIBA官網）

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