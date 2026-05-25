馮翊新首奪WTT支線賽男單冠軍　葉伊恬女單封后

〔中央社〕在法國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）埃內邦支線賽，台灣好手馮翊新今天於冠軍戰以3比0橫掃比利時選手努亭克，順利拿到男單冠軍，而台灣女將葉伊恬則如願稱霸女單賽場。

現年23歲、世界排名第55的台灣好手馮翊新在這次WTT埃內邦支線賽名列男單第2種子，他展現絕佳宰制力，從首輪開始連過5關，包含4強戰擊敗名古屋亞運台灣隊友徐絃家，最後成功拿到生涯首座WTT系列賽男單冠軍。

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馮翊新在冠軍戰與世界排名第98的比利時好手努亭克（Cedric Nuytinck）正面交鋒，雙方前兩局陷入拉鋸戰，不過他都能在關鍵時刻把握連續得分機會，一舉擺脫對手糾纏，並以11比7、11比8連贏兩局手握聽牌優勢。

延續前兩局順利搶下的氣勢，馮翊新進入第3局打出火燙表現，甚至一開局就取得8比2遙遙領先，就算一度連丟3分被對手縮小差距，所幸他依舊穩紮穩打，最後就以11比6拿下勝利，完成生涯重大里程碑。

另外，18歲新星葉伊恬這次名列女單第2種子，並在冠軍戰面對世界排名第55的波蘭好手博裘（Natalia Bajor），而她前兩局與對手戰成1比1平手，關鍵第3局打出連得10分的攻勢，以11比3拿下聽牌優勢，最後一局更頂住壓力以11比9封后。（編輯：陳彥鈞）1150525

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