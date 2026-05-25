WTT支線賽》力退波蘭一姐復仇成功 葉伊恬笑捧本季第2冠

葉伊恬在女單決賽擊敗波蘭好手芭尤爾，奪下本季第2冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬昨晚在2026年WTT法國埃內邦支線賽女單決賽，以3:1力退波蘭一姐芭尤爾，繼奧托切克支線賽之後，奪下本季第2座女單冠軍及125分積分，最新世界排名也可望從43躋身前40，再創生涯新高。

世界排名55的芭尤爾上一站在葡萄牙拉各斯支線賽4強賽，先以直落三擊退剛贏得伊斯坦堡支線賽冠軍的李昱諄，決賽再以3:2扳倒日本好手笹尾明日香，摘下生涯首座WTT單打冠軍。2023年葉伊恬在德班挑戰賽32強賽也以1:3栽在芭尤爾手上。

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面對手感火燙的芭尤爾，葉伊恬首局克服開局2:4落後，利用強大的正手威力，打出一波8:2的反擊，11:7先馳得點；次局，葉伊恬在6:3領先下無謂失誤過多，反倒被對手以10:8先聽牌，雖然化解1個局點，但隨後在反手相持球大戰中回球出界，9:11讓出。

葉伊恬在第3局重整旗鼓，在開局0:2落後下，靠著一記幸運的擦邊球吹起反攻號角，一口氣連拿10分，11:3再度奪回領先；關鍵第4局，葉伊恬在7:4領先時連丟2分，她在暫停後有效止血，以10:8聽牌，雖然被對手躲過第一個賽末點，但她告訴自己慢下來，不要太著急，隨後的發球搶攻以一記精彩反手擰結束比賽。

本季第二度奪冠，葉伊恬表示，「還是一樣開心，這次淵哥（教練莊智淵）雖然沒在旁邊，但每一場他都會幫我做賽前準備，分析戰術，也告訴我要以平常心去比賽，把自己做到最好!」

至於能完成甜蜜復仇，葉伊恬說，「3年前我剛出來打國際賽，無謂失誤還是比較多，現在處理球方面也比較成熟，也比較能和對手周旋吧!」

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