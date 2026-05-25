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桌球》直落三擊退比利時對手 馮翊新生涯首座WTT單打冠軍到手

2026/05/25 07:06

馮翊新在男單決賽直落三輕取比利時對手，奪下生涯首座WTT單打冠軍。（取自WTT官網）馮翊新在男單決賽直落三輕取比利時對手，奪下生涯首座WTT單打冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名55的合庫好手馮翊新今天凌晨在2026年WTT法國埃內邦支線賽男單決賽，只花了22分鐘就以直落三收拾世界排名98的比利時好手紐汀克，奪下生涯首座WTT單打冠軍，也是繼莊智淵和張佑安之後，第3位在WTT支線賽獲得男單冠軍的台灣球員。

23歲的馮翊新在2024年盧比安納球星挑戰賽曾以0:3敗給左手持拍的紐汀克，但這回沒有遭遇太多抵抗，以11:7、11:8、11:6快意復仇，首度闖進WTT支線賽決賽就抱回冠軍。

名列大會第二種子的馮翊新表示，其實這次自己並沒有打得特別好，但籤運還不錯，一些原本預期不好打的對手，包括日本好手木造勇人、去年萊茵魯爾世大運男單金牌俄羅斯一哥希多倫科都早早輸掉。4強賽的對手徐絃家今年在國手排名資格賽也曾打敗他，原本也不好打，但徐絃家受腰傷影響無法發力，也讓馮翊新以3:1過關，他笑著說，「我們這幾天睡覺、練球都在一起，這場打起來感覺很奇怪，好像在練球。」

值得一提的是，這次支線賽的場地是在法國俱樂部，場地比較小，對馮翊新來說，就像在打德國聯賽，也是他習慣的氛圍，打起來也更加如魚得水。

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