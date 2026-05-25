法網》喬科維奇4盤逆轉開胡！大滿貫82回出戰史上第一人

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2026年法國網球公開賽首日就遭遇嚴峻考驗，歷經4盤拉鋸後來居上，終以5：7、7：5、6：1、6：4大逆轉203公分的地主重砲佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard），塞爾維亞39歲老將辛苦開胡晉級次輪。

「Giovanni的發球威力驚人，讓我吃足苦頭。」喬科維奇賽後表示，首盤出現一些反常的失誤而丟掉，還好逐漸調整重新掌控節奏，才能在愛妻和寶貝女兒加油下贏球，並在場中跳舞慶功。這也是他職業生涯第82回角逐大滿貫會內賽事，超越81次並列第2的瑞士天王費德爾（Roger Federer）、西班牙洛佩茲（Feliciano Lopez），獨居男網史上第一人，「到我這年紀，場上遭遇的對手都非常年輕，但我仍想證明自己的競爭力，還可以在頂級舞台放手一搏。」

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「三巨頭」現役最後一人的喬科維奇，夜間賽事耗費2小時51分鐘，力退年僅22歲的佩里卡爾，法網累計102勝，包括連續第22場首輪不敗，64強即將面對另位東道主魯瓦耶（ Valentin Royer），這位曾在巴黎羅蘭加洛斯3度封王的傳奇老將，最大目標正是重返決賽，再度挑戰大滿貫25冠的歷史紀錄。

喬科維奇。（歐新社）

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