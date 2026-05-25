MLB》不問天！山本由伸7局優質好投收第4勝 大谷翔平選2保送

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天交出7局失1分好投，日本巨星大谷翔平單場選到2次保送，帕赫斯（Andy Pages）貢獻一發兩分砲，幫助道奇在客場以5比1擊敗釀酒人。山本收下本季第4勝，道奇收下2連勝，仍以33勝20敗居國聯西區龍頭。

山本由伸開賽就被敲安，他讓對手敲出雙殺打，再解決明星捕手W.康崔拉斯（William Contreras），上演另類3上3下。第2局山本先投出觸身球，1出局後被擊出安打，讓釀酒人攻占一、三壘，接著對手用滾地球護送回1分。山本這時又發生暴投，讓釀酒人攻占二壘，山本及時抓到第3個出局數解危。

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第3局山本由伸連續解決2人後，釀酒人打者圖榮（Brice Turang）擊出中、左外野平飛安打，他想衝上二壘，被道奇中外野手帕赫斯傳二壘觸殺出局，再度上演另類3上3下。第4局山本由伸連續解決2人後，被擊出安打、投出保送，讓對手攻占一、二壘，山本及時解決釀酒人打者弗里利克（Sal Frelick），再度化解危機。

帕赫斯。（路透）

山本由伸第5局讓對手3上3下，第6局1出局後連續被敲2安，山本讓對手敲出雙殺打解危。第7局山本連續抓到2個出局數，雖然被擊出安打，山本抓到第3個出局數，完成投球工作。

道奇打線第4局靠暴投拿到1分，第5局塔克（Kyle Tucker）敲出帶有2分打點的三壘安打，接著帕赫斯轟出左外野兩分砲，這是他本季第11轟，幫助道奇單局灌進4分。

總計山本由伸主投7局被敲7安，賞3次三振，投出1次保送、1次觸身球，另有1次暴投，收下本季第4勝，賽後防禦率降至3.09，最快投到96.7英里（約155.6公里）。

道奇牛棚克萊茵（Will Klein）、史考特（Tanner Scott）各投1局無失分，守住勝利。

大谷翔平全場3打數沒有敲安，選到2次保送，賽後打擊率為0.272，整體攻擊指數（OPS）為0.875。「打者翔平」中斷連9場有安打的表現。

釀酒人先發投手斯普羅特（Brandon Sproat）主投4局失3分，吞本季第3敗。釀酒人仍以30勝20敗居國聯中區龍頭。

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