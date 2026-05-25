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MLB》洋基「法官」賈吉扛出再見轟 終結連11場0轟0打點低潮

2026/05/25 08:04

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在第9局擊出再見兩分砲，全場貢獻2安，幫助洋基以2比0擊敗光芒，洋基中斷近期的3連敗。這是賈吉生涯第4發的再見全壘打。洋基贏球後，目前以31勝22敗居美聯東區第二，與美東龍頭光芒有4.5場勝差。

這場比賽之前，賈吉陷入35打數僅4安的低潮，更是連11場沒有出現全壘打、0打點。根據洋基官網指出，賈吉本季的追打率為25.9％，這項數據是自他在2016年菜鳥年以來最高（31.5％）。

此戰前8局打完雙方仍是0比0，9局上洋基推出左投希爾（Tim Hill），光芒隊靠保送、安打，2出局攻占一、二壘，希爾用三振化解危機。

9局下洋基先靠保送上壘，賈吉鎖定光芒投手凱利（Kevin Kelly）一顆92.5英里的內角伸卡球，擊出右外野再見兩分砲。賈吉這一轟的擊球初速為103.9英里（約167.2公里），飛行距離為363英尺（約110.6公尺）。

賈吉前一次擊出全壘打，已經是美國時間5月10日面對釀酒人之戰的時候，這發再見轟終結個人生涯最長、連11場0打點的低潮。賈吉全場4打數2安，包含一發再見兩分砲，進帳2分打點，賽後打擊率為0.263，整體攻擊指數（OPS）為0.807。

賈吉表示，「我沒有感到沮喪，我有自己的工作要做，當然，我想完成自己的任務、幫助球隊贏球，但我們沒有贏，所以我對這點感到不高興。不過，就算沒有全壘打或打點，你還是能用其他方式幫助球隊贏球，所以這就是我一直在努力做的事。」

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