自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》盛讚山本由伸完全掌控比賽 道奇教頭：即使曲球狀況不好...

2026/05/25 09:51

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天交出7局失1分的優質好投，幫助道奇在客場以5比1擊敗釀酒人，山本收下本季第4勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，「我覺得他完全掌控了比賽！」

山本由伸此戰控球非最佳狀態，有6個半局讓對手上壘，今天7局投球用92球，其中有60顆好球，被敲7安，失掉1分，賞3次三振，保送、觸身球各1次，收本季第4勝，賽後防禦率為3.09。

對於山本由伸的好投，羅伯斯指出，即使今天他其實對曲球的感覺並不好，但他還是持續使用，我很喜歡這點，只是始終沒辦法真正掌握好。不過指叉球、速球，以及其他球種都非常出色。」

道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）指出，釀酒人打線從比賽一開始就很積極揮棒，「這某種程度上也幫助了我們的比賽計畫，讓Yoshi能夠投得更長...不論球種搭配如何、不論三振數多少，我認為他的球威真的非常好。」

羅伯斯提到，「他就是那種在大場面會挺身而出的投手，這是王牌投手該有的樣子。他們有能力撐過壓力局面，投出需要的關鍵球，不管是三振還是雙殺，只要球隊需要，他都能做到，這就是王牌投手。而且，老天啊，近年來很少有人能比Yoshi在去年季後賽做得更好。」

山本由伸賽後透過翻譯園田芳大表示：「他們非常積極，所以我只是盡量把球投得更精準、丟到想要的位置。我專注在一名打者、一名打者地對決...有些情況壘上有人，因此我會更加精細，更專注於執行力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中