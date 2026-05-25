MLB》盛讚山本由伸完全掌控比賽 道奇教頭：即使曲球狀況不好...

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天交出7局失1分的優質好投，幫助道奇在客場以5比1擊敗釀酒人，山本收下本季第4勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，「我覺得他完全掌控了比賽！」

山本由伸此戰控球非最佳狀態，有6個半局讓對手上壘，今天7局投球用92球，其中有60顆好球，被敲7安，失掉1分，賞3次三振，保送、觸身球各1次，收本季第4勝，賽後防禦率為3.09。

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對於山本由伸的好投，羅伯斯指出，即使今天他其實對曲球的感覺並不好，但他還是持續使用，我很喜歡這點，只是始終沒辦法真正掌握好。不過指叉球、速球，以及其他球種都非常出色。」

道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）指出，釀酒人打線從比賽一開始就很積極揮棒，「這某種程度上也幫助了我們的比賽計畫，讓Yoshi能夠投得更長...不論球種搭配如何、不論三振數多少，我認為他的球威真的非常好。」

羅伯斯提到，「他就是那種在大場面會挺身而出的投手，這是王牌投手該有的樣子。他們有能力撐過壓力局面，投出需要的關鍵球，不管是三振還是雙殺，只要球隊需要，他都能做到，這就是王牌投手。而且，老天啊，近年來很少有人能比Yoshi在去年季後賽做得更好。」

山本由伸賽後透過翻譯園田芳大表示：「他們非常積極，所以我只是盡量把球投得更精準、丟到想要的位置。我專注在一名打者、一名打者地對決...有些情況壘上有人，因此我會更加精細，更專注於執行力。」

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