MLB》台灣新星李灝宇3打數沒有敲安 老虎、金鶯雙重賽各拿1勝

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天與金鶯的雙重賽第2場，老虎台灣旅美好手李灝宇今天擔任先發第8棒二壘手，全場3打數沒有敲安，老虎最後以4比1贏球，不過老虎隊在雙重賽首戰以3比5輸球，單日雙重賽兩隊各拿1勝。

李灝宇此戰面對金鶯左投羅傑斯（Trevor Rogers），首打席鎖定一顆偏低的80.7英里卡特球，擊出游擊方向強勁平飛球被接殺，這球的擊球初速為100.8英里（約162.2公里）。

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第5局李灝宇敲中外野飛球被接殺，第7局李灝宇面對金鶯36歲右投蘇亞雷斯（Albert Suarez），他擊出二壘方向滾地球被刺殺。第9局李灝宇被換代打退場，工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）代打敲平飛球出局。

老虎捕手丁格勒（中）擊出兩分砲。（美聯社）



老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）首局擊出兩分砲，金鶯第4局靠高飛犧牲打拿到1分。第5局麥戈尼格（Kevin McGonigle）敲出帶有2分打點安打，為老虎追加保險分。

總計李灝宇全場3打數沒有敲安，賽後打擊率降至0.212，整體攻擊指數（OPS）為0.590。此外，李灝宇在雙重賽首戰替補守二壘。

老虎投手梅爾頓（Troy Melton）主投5.2局失1分，收本季首勝。老虎隊仍以21勝33敗居美聯中區墊底；羅傑斯主投4.2局失4分，吞本季第6敗。金鶯以23勝30敗居美聯東區第四。

Dillon Dingler starts things off in the nightcap of the doubleheader as the Tigers look to avoid dropping their ninth straight game pic.twitter.com/jDnuFXhl0E — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） May 24, 2026

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