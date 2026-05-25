自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》台灣左投林昱珉6局賞6K優質先發吞敗 「龍仔」敲安貢獻2打點

2026/05/25 09:06

林昱珉。（取自響尾蛇3A官網）林昱珉。（取自響尾蛇3A官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣旅美左投林昱珉，今天先發交出6局失3分的優質先發，不過響尾蛇3A最後以3比5敗給道奇3A，林昱珉吞本季3A的第4敗。

林昱珉首局控球不穩，1出局後投出保送和觸身球，接著被費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）擊出三分砲。第2局林昱珉先投出保送，他先送出三振，再讓對手敲出雙殺打，上演另類3上3下。林昱珉第3局先送出1次三振後，雖然投出1次保送，林昱珉連續解決2人結束該半局。

林昱珉第4局讓對手3上3下，第5局1出局後，林昱珉投出保送，他讓道奇新星弗里蘭（Alex Freeland）敲出雙殺打，再度上演另類3上3下。第6局林昱珉連續解決3人，完成投球工作。

總計林昱珉主投6局用92球，其中有46顆好球，只被敲1安就是一發三分砲，賞6次三振，投出4次保送、1次觸身球，賽後防禦率為5.31，吞本季第4敗。此戰最快投到92.5英里（約148.8公里）。

效力小熊3A的台美混血重砲「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long）今天貢獻1安2打點，吞1次三振，賽後打擊率為0.274，小熊3A最後以18比4擊敗紅雀3A。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中