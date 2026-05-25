MiLB》台灣左投林昱珉6局賞6K優質先發吞敗 「龍仔」敲安貢獻2打點

林昱珉。（取自響尾蛇3A官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣旅美左投林昱珉，今天先發交出6局失3分的優質先發，不過響尾蛇3A最後以3比5敗給道奇3A，林昱珉吞本季3A的第4敗。

林昱珉首局控球不穩，1出局後投出保送和觸身球，接著被費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）擊出三分砲。第2局林昱珉先投出保送，他先送出三振，再讓對手敲出雙殺打，上演另類3上3下。林昱珉第3局先送出1次三振後，雖然投出1次保送，林昱珉連續解決2人結束該半局。

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林昱珉第4局讓對手3上3下，第5局1出局後，林昱珉投出保送，他讓道奇新星弗里蘭（Alex Freeland）敲出雙殺打，再度上演另類3上3下。第6局林昱珉連續解決3人，完成投球工作。

總計林昱珉主投6局用92球，其中有46顆好球，只被敲1安就是一發三分砲，賞6次三振，投出4次保送、1次觸身球，賽後防禦率為5.31，吞本季第4敗。此戰最快投到92.5英里（約148.8公里）。

效力小熊3A的台美混血重砲「龍仔」強納森・龍（Jonathon Long）今天貢獻1安2打點，吞1次三振，賽後打擊率為0.274，小熊3A最後以18比4擊敗紅雀3A。

Yu-Min Lin was excellent today pic.twitter.com/eoRPlRkLF4 — Reno Aces （@Aces） May 24, 2026

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