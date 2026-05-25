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NBA》沒有柯瑞、詹姆斯 年度前三隊正式出爐

2026/05/25 09:13

NBA公佈年度前三隊。（圖取自NBA X）NBA公佈年度前三隊。（圖取自NBA X）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公佈年度前三隊名單，第一隊由MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、約基奇（Nikola Jokic）同樣入選第一隊，而統治聯盟多年的詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）兩人今年都未能入選。

聯盟公佈年度前三隊陣容，第一隊包含雷霆吉爾吉斯亞歷山大、馬刺溫班亞瑪、金塊約基奇、活塞坎寧安（Cade Cunningham）、湖人東契奇（Luka Doncic），其中坎寧安、東契奇雖然出賽未達門檻65場，不過兩人經過申請後，通過聯盟特例處理，最終獲選。

年度第二隊則有塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）、尼克布朗森（Jalen Brunson）、火箭杜蘭特（Kevin Durant）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）、快艇雷納德（Kawhi Leonard）。

第三隊方面，有老鷹強森（Jalen Johnson）、活塞杜蘭（Jalen Duren）、七六人馬克西（Tyrese Maxey）、雷霆霍倫格姆（Chet Holmgren）、以及金塊穆雷（Jamal Murray），這5位全都是首次入選年度陣容。

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