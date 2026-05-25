MLB》前洋基後援威廉斯挨再見滿貫砲、ERA破6 大都會慘遭橫掃

威廉斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會終結者威廉斯（Devin Williams）今天在第9局下登板，卻被馬林魚打者H.赫南德茲（Heriberto Hernández）擊出再見滿貫砲，讓大都會以0比4輸球。大都會在這次的3連戰遭到橫掃，目前以22勝31敗居國家聯盟東區墊底。

前8局打完雙方0比0平手，威廉斯第9局登板，一上來被擊出二壘安打，馬林魚用犧牲觸擊護送跑者上三壘。威廉斯先投出保送、再敬遠，讓馬林魚1出局攻占滿壘。威廉斯對決H.赫南德茲，他投出一顆83.9英里的變速球，被擊出中外野再見滿貫砲。大都會近6場比賽輸掉5場。

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威廉斯此戰後援0.1局失4分，吞本季第2敗，也中斷近期連10場登板無失分的表現，賽後防禦率升至6.35。

威廉斯去年季後離開洋基，本季以3年5100萬美元（約新台幣16.1億元）加盟大都會。威廉斯本季出賽20場，拿到3勝2敗、有7次救援成功，被打擊率0.277，每局被上壘率（WHIP）為1.65。

大都會近期打線低迷，近4場比賽合計只拿到4分，這次與馬林魚的3連戰共只得2分。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，球隊現在陷入低潮，很多球員目前都打得很掙扎，「我們現在很難把球打得強勁。我們必須找到解決辦法。」

THERE GOES MY HERO-BERTO pic.twitter.com/FIc3EpbTFt — Miami Marlins （@Marlins） May 24, 2026

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