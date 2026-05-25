自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽》有神快拜！「法國怪物」溫班亞瑪又飆超大號Logo Shot

2026/05/25 09:42

溫班亞瑪。（法新社）溫班亞瑪。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今在西部冠軍賽第4戰上半場再度投進超大號三分球，前兩節就拿下22分，幫助馬刺暫時領先雷霆。

雷霆上役靠板凳群大爆發在客場取得2：1優勢，也讓黑衫軍今在主場有輸不得的壓力，今開賽就拉出19：8的攻勢，帶著28：19領先進入次節，第二節溫班亞瑪持續輸出，並在時間結束前在半場投進距離將近40呎的超遠三分彈，繼第一戰二度延長的關鍵三分彈，再度讓人見識他投進「神仙球」的能力。

馬刺上半場在防守端有效限制雷霆，前兩節打完取得50：38優勢，溫班亞瑪前兩節就攻下22分、另有3助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）11分，雷霆以哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分最佳，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）10投4中拿10分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中