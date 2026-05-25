NBA季後賽》有神快拜！「法國怪物」溫班亞瑪又飆超大號Logo Shot

〔記者盧養宣／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今在西部冠軍賽第4戰上半場再度投進超大號三分球，前兩節就拿下22分，幫助馬刺暫時領先雷霆。
雷霆上役靠板凳群大爆發在客場取得2：1優勢，也讓黑衫軍今在主場有輸不得的壓力，今開賽就拉出19：8的攻勢，帶著28：19領先進入次節，第二節溫班亞瑪持續輸出，並在時間結束前在半場投進距離將近40呎的超遠三分彈，繼第一戰二度延長的關鍵三分彈，再度讓人見識他投進「神仙球」的能力。
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馬刺上半場在防守端有效限制雷霆，前兩節打完取得50：38優勢，溫班亞瑪前兩節就攻下22分、另有3助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）11分，雷霆以哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分最佳，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）10投4中拿10分。
WEMBY BEATS THE Q2 BUZZER FROM HALF-COURT— NBA （@NBA） May 25, 2026
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5 REB
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Spurs lead by 12 at the break in Game 4 pic.twitter.com/Uk9BhEMNO1