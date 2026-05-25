北韓女足奪冠無緣逾3千萬獎金 南韓民團送機喊「下次再見」遭無視

北韓女足「我故鄉」隊近日在亞足聯女子冠軍聯賽奪冠，是8年來首支踏上南韓土地的北韓運動隊伍。圖為隊員17日入境南韓。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓女足「我故鄉」隊（Naegohyang Women's FC）近日在亞足聯（AFC）女子冠軍聯賽奪冠，是8年來首支踏上南韓土地的北韓運動隊伍。「我故鄉」24日搭機返回北韓時，面對鎂光燈和南韓民眾熱情加油聲，全員不發一語、面無表情離境。

韓聯社報導，24日下午1時50分左右，「我故鄉」搭車抵達仁川國際機場第一航廈。1時54分左右，「我故鄉」隊職員步入機場，在機場久候多時的10多名南韓民間團體成員紛紛高喊，「恭喜奪冠，下次再見」。

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面對熱情口號，以主帥李裕一為首的隊職員卻直視前方迅速通過。「我故鄉」隨後搭乘中國國際航空航班，經北京轉機返回平壤。

報導稱，這是北韓運動隊伍時隔8年再次入境南韓參加體育賽事，也是北韓足球運動員自2014年仁川亞運會以後，相隔12年再次在南韓出賽；北韓職業女子足球俱樂部則是首次在南韓出賽。

本月20日，「我故鄉」先在南韓水原市綜合體育場（Suwon Sports Complex Stadium）舉行的半決賽中，以2比1擊敗南韓代表「水原」隊；23日的決賽中，「我故鄉」1比0擊敗日本代表「東京綠茵美莎」隊（Tokyo Verdy Beleza）奪冠。

本次賽事冠軍獎金達100萬美元（約新台幣3140萬元），但由於平壤被國際制裁，無法直接領取獎金。在國際足球總會（FIFA）和亞足聯安排下，未來北韓代表隊參加國際賽事時，可使用該筆獎金作為參賽經費。

成立於2012年的「我故鄉」拿下冠軍後，確定取得2027年女足世界盃錦標賽（FIFA Women's World Cup）參賽資格。女足是北韓在國際表現最佳的運動項目之一，女足國家隊經常參加最高階的亞洲或世界級賽事。

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