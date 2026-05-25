MLB》吉田正尚終於擊出本季首轟 紅襪吞3連敗、持續居美東墊底

吉田正尚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天擊出一發陽春砲，本季首轟出爐，單場貢獻2安，但紅襪隊最後仍以5比6敗給雙城，紅襪吞下3連敗、系列賽遭到橫掃，目前以22勝30敗居美聯東區墊底。

老虎首局靠克萊門斯（Kody Clemens）的適時安打先拿1分，2局下吉田正尚擊出右外野追平陽春砲。第3局老虎單局攻進2分，4局下紅襪球星康崔拉斯（Willson Contreras）擊出追平兩分彈，梅耶爾（Marcelo Mayer）敲適時安打再拿1分，紅襪單局拿3分，以4比3超前比數。

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但紅襪牛棚第6局失守，老虎打者馬丁（Austin Martin）、.李伊（Brooks Lee）連續關鍵安打拿到3分，讓雙城以6比4逆轉戰局。紅襪打線在9局下工具人凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）關鍵二壘安打追回1分，最終紅襪仍輸球。

總計吉田正尚全場2安，包含一發陽春砲，本季直到第36場出賽才擊出今年首轟，賽後打擊三圍是0.263/0.355/0.379，整體攻擊指數（OPS）為0.734。

紅襪先發投手葛雷（Sonny Gray）主投4局失3分無關勝敗，曾待過日職千葉羅德的火球男葛雷諾（Tayron Guerrero）僅投0.2局失2分，吞本季首敗；雙城先發投手奧柏（Bailey Ober）主投5局失4分，收本季第6勝。

A little rain can't stop Masa! pic.twitter.com/T4DH3tSfz5 — Red Sox （@RedSox） May 24, 2026

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