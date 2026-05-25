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MLB》昨遭鄧愷威壓制！小熊又輸吞8連敗 今永昇太挨3轟狂掉7分

2026/05/25 10:46

MLB》昨遭鄧愷威壓制！小熊又輸吞8連敗 今永昇太挨3轟狂掉7分今永昇太。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本球星今永昇太今天先發6局失掉7分，包含挨了3發全壘打，小熊最後以5比8敗給太空人，不但在3連戰遭到橫掃，小熊苦吞賽季最長的8連敗，目前以29勝24敗居國家聯盟中區第三。

太空人台灣旅美投手鄧愷威昨天交出6局無失分的優質好投，幫助太空人以3比0完封小熊，鄧愷威收本季第3勝。

今永昇太此戰登板力拚止敗，但第2局就被太空人打者耶斯（Jake Meyers）擊出陽春砲，2局下小熊打線靠P.拉米瑞茲（Pedro Ramírez）關鍵二壘安打追平、「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出高飛犧牲打、以及霍納（Nico Hoerner）適時安打，幫助小熊單局拿3分超前比數。

不過，今永昇太第3局被太空人打者艾倫（Nick Allen）敲出陽春砲掉分，第5局遇到亂流，太空人潘尼亞（Jeremy Pena）敲出帶有2分打點的超前安打，接著C.沃克（Christian Walker）轟出三分砲，讓今永單局狂失5分。今永昇太第6局投出3上3下，完成投球工作。

總計今永昇太主投6局被敲7安，其中包含3轟，失掉7分，賞6次三振，保送、觸身球各1次，賽後防禦率為4.04，最快投到93.4英里（約150.3公里）。今永前一場面對馬林魚，僅投4.1局狂失9分，近期是苦吞3連敗。

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