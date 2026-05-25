U15國家代表隊重砲手王羽翔 獲總統教育獎 就算單親「哥哥、爸爸成動力」

王羽翔（中）在家人的鼓勵、教練的教導及世展會的協助下克服諸多逆境。（世展會提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕去年提前入選U15台灣代表隊，在開幕戰代打建功、先發蹲捕亦繳出單場 4 安打的王羽翔，如今獲得總統教育獎，就讀國三的羽翔，來自單親家庭，家中共有五名兄弟姊妹，也受到台灣世界展望會台東中心長期關懷，有了哥哥王羽飛的榜樣，羽翔住校接受訓練，學習獨立面對生活與挑戰，磨練出更沈穩的心性與表現。

身為球隊捕手，羽翔不僅需要承受高強度訓練，更肩負場上指揮的重要角色。每天清晨，他總是提早起床整理裝備、投入練習，晚上回到宿舍後，仍努力完成課業與調整身心。面對疲累與壓力、挫折中學習成長，培養出堅韌與責任感。

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世展會台東中心表示，羽翔然與家人分隔兩地，每當遇到低潮或想家時，父親的鼓勵總讓他重新振作，哥哥的榜樣也是他前進的動力，去年在全國U15棒球賽中表現優異，成功入選國家代表隊，並榮獲總統教育獎肯定。

王羽翔感謝展望會與資助人的幫助，讓自己能安心生活與學習，也更加珍惜現在擁有的一切，除了努力讀書，也希望未來持續朝棒球發展，減輕家裡負擔。

關懷羽翔的潘素芬社工指出，羽翔雖然來自單親家庭，需要面對比同齡孩子更多的挑戰，卻始終懂事貼心，他個性十分溫和、乖巧，遇到挑戰與訓練又十分努力，社工也看見他與家人之間彼此扶持、一起努力讓生活逐漸穩定的改變，這次入選總統教育獎是對他一路努力與成長的肯定，相信未來他能走出一條屬於自己的光亮大道。

王羽翔（右）在家人的鼓勵、教練的教導及世展會的協助下克服諸多逆境。（世展會提供）

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