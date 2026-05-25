MLB》恐被下放3A？南韓好手金慧成近40打數狂吞16K 道奇教頭點出問題

金慧成。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇南韓好手金慧成今天全場4打數沒有敲安，狂吞3次三振，道奇最後在客場以5比1擊敗釀酒人。由於道奇資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）將在明天歸隊，道奇可能會下放近期低迷的金慧成至小聯盟3A。

金慧成近期共40打數僅6安，這段期間的打擊率只有0.150、共吞16次三振。本季金慧成出賽40場，有1轟、10分打點，打擊率0.255，整體攻擊指數（OPS）為0.647。

請繼續往下閱讀...

根據《紐約郵報》報導，由於赫南德茲即將歸隊，道奇可能會裁掉工具人艾斯皮納（Santiago Espinal），藉此清出空間，但金慧成卻在這個時間點陷入低潮，讓情況變得比原本預期更複雜。

對於金慧成的狀況，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「他又開始追打壞球了。他在不該被動的時候太過保守，結果讓自己陷入落後球數。我不知道是不是機制出了問題，但他最近真的打得很掙扎。老實說，過去1個月對他來說都相當艱難。」

金慧成身為左打、具有速度，仍然替球隊帶來價值。如今赫南德茲將在明天重回大聯盟，金慧成仍是可能被下放小聯盟的討論人選之一。羅伯斯指出，「很顯然地，我們必須做出決定。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法