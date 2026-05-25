NBA季後賽》溫班亞瑪飆神仙球轟33分 馬刺21分差痛宰雷霆扳平戰局

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今在西部冠軍賽第4戰靠「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下33分領軍，以103：82打敗衛冕軍雷霆，成功扳平系列賽。

雷霆上役靠板凳群大爆發在系列賽取得2：1優勢，也讓黑衫軍今在主場有輸不得的壓力，今開賽就拉出19：8的攻勢，帶著28：19領先進入次節，第二節溫班亞瑪持續輸出，並在時間結束前在半場投進距離將近40呎的超遠三分彈，前兩節就攻下22分，幫助馬刺前兩節打完取得50：38優勢。

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易籃後，雷霆失誤連連又讓馬刺打出15：5攻勢擴大領先，馬刺此節最多領先達25分，帶著78：60優勢進入決勝節，馬刺持續靠板凳群輸出維持優勢，在勝負定調下，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第四節完全沒有上場，雷霆吞下今年季後賽客場首敗。

溫班亞瑪22投11中，拿下33分、8籃板、5助攻、3抄截，瓦賽爾和卡瑟爾卡瑟爾（Stephon Castle）各有13分進帳，福克斯（De'Aaron Fox）挹注12分。

雷霆此役手感低迷，整體命中率33%，三分球命中率僅18.2%，全場失誤20次，奉送對手25分，吉爾吉斯亞歷山大出賽31分鐘15投6中拿下19分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分都集中在上半場，喬伊（Isaiah Joe）板凳最高11分。

VICTOR WEMBANYAMA FROM HALF COURT



NO WAY. pic.twitter.com/yoBthTfMoF — Hoop Central （@TheHoopCentral） May 25, 2026

溫班亞瑪灌籃。（法新社）

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