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MLB》光有米勒還不夠 傳教士看上紅襪火球男查普曼

2026/05/25 11:23

教士傳出有興趣交易查普曼。（資料照，美聯社）教士傳出有興趣交易查普曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今年繼續打出不錯成績，目前與道奇在國聯西區龍頭上持續拉扯，而今有消息指出，教士打算補強牛棚戰力，看上的是紅襪的古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）。

根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）消息，教士有計畫補強牛棚，目前傳出鎖定兩個目標，一位是紅襪的古巴火球男查普曼，另一位則是洛磯的山薩泰拉（Antonio Senzatela）。

2025年轉戰紅襪後，查普曼投出回春表現，本賽季至今防禦率0.51，並且收下了12次救援成功。

美國《運動畫刊》報導指出，由於紅襪今年歷經季中教練團改組、戰績不佳的問題，已經有球隊開始關注紅襪季中交易的動向，紅襪總裁甘迺迪（Sam Kennedy）日前曾公開表示，球隊確實有在討論交易，目標補強打線。

對此報導認為，查普曼是否交易將會是個信號，如果紅襪放走這位火球後援，意味著已經放棄這個賽季，季中交易市場上很有可能變成「賣方」球隊。

值得一提的是，教士陣中後援已經有米勒（Mason Miller），本賽季至今收下16次救援，聯盟第二多，同時防禦率同樣不到1，如果教士真的交易來查普曼，將可組成火球男左右護法來關門。

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