自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

2026全國柔道錦標賽 高雄桃源國中女團稱霸全國

2026/05/25 11:11

桃源國中柔道奪得2026年全國柔道錦標賽女子團體冠軍。（高雄市教育局提供）桃源國中柔道奪得2026年全國柔道錦標賽女子團體冠軍。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026年全國柔道錦標賽上週五落幕，高雄市桃源國中柔道女團在激烈賽事中脫穎而出，奪得女子團體金牌，是繼2023年全國中正盃、2024年全國柔道錦標賽後再次奪金，展現堅強實力！

全國柔道錦標賽今年共有48所國中參賽，團體賽為學校對學校的比賽，每校各派出5位選手參賽，取得3點勝利就獲得晉級。桃源國中一路擊敗枋寮國中、台東體中、卑南國中、后里國中進入金牌戰，最終戰對上彰化正德高中國中部，雙方實力相當，戰況一路拉鋸至2比2平手，最後關鍵時刻，由高以純代表上場，憑藉穩定壓制，成功拿下致勝1分，帶領桃源國中以3比2驚險獲勝。

桃源國中表示，這面金牌絕非偶然，而是長期耕耘與團隊共同努力的成果。除了柔道教練莊雪吟平日不懈訓練及戰術運用外，更感謝校長陳世明長期支持柔道隊發展，靠著「桃中family」，一步一步帶領孩子站上全國之巔。

桃源國中女子團體奪金，讓柔道隊師生都相當興奮。（高雄市教育局提供）桃源國中女子團體奪金，讓柔道隊師生都相當興奮。（高雄市教育局提供）

桃源國中柔道女團，在2023年全國中正盃、2024及2026年全國柔道錦標賽都拿下金牌。（高雄市教育局提供）桃源國中柔道女團，在2023年全國中正盃、2024及2026年全國柔道錦標賽都拿下金牌。（高雄市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中