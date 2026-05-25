2026全國柔道錦標賽 高雄桃源國中女團稱霸全國

桃源國中柔道奪得2026年全國柔道錦標賽女子團體冠軍。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026年全國柔道錦標賽上週五落幕，高雄市桃源國中柔道女團在激烈賽事中脫穎而出，奪得女子團體金牌，是繼2023年全國中正盃、2024年全國柔道錦標賽後再次奪金，展現堅強實力！

全國柔道錦標賽今年共有48所國中參賽，團體賽為學校對學校的比賽，每校各派出5位選手參賽，取得3點勝利就獲得晉級。桃源國中一路擊敗枋寮國中、台東體中、卑南國中、后里國中進入金牌戰，最終戰對上彰化正德高中國中部，雙方實力相當，戰況一路拉鋸至2比2平手，最後關鍵時刻，由高以純代表上場，憑藉穩定壓制，成功拿下致勝1分，帶領桃源國中以3比2驚險獲勝。

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桃源國中表示，這面金牌絕非偶然，而是長期耕耘與團隊共同努力的成果。除了柔道教練莊雪吟平日不懈訓練及戰術運用外，更感謝校長陳世明長期支持柔道隊發展，靠著「桃中family」，一步一步帶領孩子站上全國之巔。

桃源國中女子團體奪金，讓柔道隊師生都相當興奮。（高雄市教育局提供）

桃源國中柔道女團，在2023年全國中正盃、2024及2026年全國柔道錦標賽都拿下金牌。（高雄市教育局提供）

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