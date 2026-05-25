中職》前進大聯盟台灣日！UniGirls啟程赴美

統一獅啦啦隊UniGirls於5月24日晚間自桃園機場啟程赴美，展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」巡迴行程。（球團提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕從台南出發，讓世界看見台灣應援文化！統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls於5月24日晚間自桃園機場啟程赴美，展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」巡迴行程，將前往芝加哥、休士頓、達拉斯與亞特蘭大等四座美國職棒大聯盟城市，參與當地Taiwan Day活動，以充滿熱情與活力的台式應援文化登上MLB舞台。

此次巡迴將由隊長Maggie、副隊長Joy領軍，攜手瑟七、Nozomi、侯芳、賴賴、芮絲與一七，8位UniGirls成員共同參與。其中除了Maggie、Joy與瑟七曾有赴美經驗外，其餘女孩皆是首次前往美國，對於即將站上大聯盟球場演出，女孩們各個滿是深感榮耀、充滿期待。

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隊長Maggie表示：「大聯盟台灣日鬥陣起行！」副隊長Joy則分享：「能再次以台灣人的身份代表出隊覺得很有意義且榮幸！」曾參與去年芝加哥台灣日演出的瑟七也表示：「非常期待解鎖、感受每一個球場的氣氛，更希望藉由台美棒球文化交流，能夠帶給美國當地台灣人滿滿的家鄉熱情與力量！」

UniGirls此次美國巡迴將自5月26日芝加哥白襪主場Rate Field揭開序幕，接續前往5月29日休士頓太空人主場Daikin Park、5月30日德州遊騎兵主場Globe Life Field，以及6月3日亞特蘭大勇士主場Truist Park演出。近年因各大國際賽事，讓「台式應援」受到世界各地棒球迷關注，而透過MLB Taiwan Day系列活動，也將台灣獨特的棒球應援文化帶向國際舞台，也讓更多海外球迷看見台灣棒球的熱情與魅力。

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