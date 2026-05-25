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法網》美國第7種子佛里茲大爆冷首輪遊 「他用放短球把我打爆了...」

2026/05/25 11:39

佛里茲。（路透）佛里茲。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕美國第7種子佛里茲（Taylor Fritz）在法國網球公開賽，以6：7（5：7）、6：7（5：7））、7：6（11：9）、1：6敗給世界排名148的巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），止步男單首輪，爆出本屆最大冷門。

佛里茲因傷在今年紅土賽季只有在250分級的日內瓦出賽，而他在法網表現欠佳，他坦言，膝傷還是會有影響，但並非全部問題，「結果很讓人沮喪，因為很多時候我自認接發球狀態還不錯，無奈拍面控制失誤多，擊球點沒找好，在接球後直接打在拍框，沒能抓住得分機會。」

面對同胞巴薩瓦雷迪的表現，佛里茲說：「他打得很不可思議，最讓我崩潰的是他放短球，他頻繁的用放短球得分，我也試著將球打深，限制他上網，但他今天甚至能在底線位置放出很好的短球，讓我束手無策，簡直是用放短球將我打爆了，我很佩服他的手感。」

佛里茲在法網成績一直不算太好，這是他生涯唯一不曾闖進男單8強的大滿貫賽事，最佳成績是2024年的男單第4輪，如今已是第4次一輪遊，他說：「我去年也是如此，但之後的安排讓我在草地賽季找回狀態，所以我會沿用去年的計畫。」

巴薩瓦雷迪。（路透）巴薩瓦雷迪。（路透）

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