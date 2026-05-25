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足球》世足開踢剩不到一個月 「球王」梅西疑似傳出傷情

2026/05/25 12:16

梅西在代表邁阿密國際的比賽中提前退場，疑似左大腿後側拉傷。（法新社）梅西在代表邁阿密國際的比賽中提前退場，疑似左大腿後側拉傷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年美加墨世界盃即將於6月中旬開踢，而就在各聯賽即將進入世界盃休賽期前，阿根廷「球王」梅西（Lionel Messi）卻傳出疑似受傷的消息，本屆盃賽是否能參賽，增添了未知數。

梅西稍早代表邁阿密國際出戰費城聯（Philadelphia Union），並在上半場送出2次助攻，不過在比賽第71分鐘時，梅西主動退出了比賽並主動請求換人，隨後在第73分鐘被換下場。

在梅西主動要求換人後，不只一次被拍到觸摸自己的左大腿後側，雖然退場後他可以自己走去更衣室，但還是讓外界猜測，梅西可能拉傷了左大腿。過去效力邁阿密國際的3年期間，梅西至少遇過兩次大腿後側拉傷的問題。

不過目前官方和球團尚未公佈檢查結果，邁阿密國際總教練Guillermo Hoyos賽後表示，梅西是因為肌肉疲勞，提前退場只是為了以防萬一。

上屆世足本來是梅西的告別秀，不過隨著阿根廷奪冠後，梅西開始改變心意，儘管本人還沒正式表態要參賽，阿根廷也還沒公開參賽名單，外界仍預期梅西會出賽，如今卻疑似傳出傷情，過去梅西曾說過，要身體健康沒問題，才會來踢本屆世足。

阿根廷今年與賽分在J組，首戰將在美國時間6月16日對決阿爾及利亞，距離第一場比賽開踢，僅剩不到一個月的時間。

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