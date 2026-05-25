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MLB》旅美4年的白襪日本新星即將升大聯盟 與村上宗隆並肩作戰

2026/05/25 14:22

西田陸浮。（取自X）西田陸浮。（取自X）

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊官網記者默金（Scott Merkin）在社群媒體X指出，小聯盟3A的日本內野手西田陸浮近期有望升上大聯盟，預計將在美國時間週一與球隊會合，屆時將與日本重砲村上宗隆並肩作戰。西田陸浮將成為第五位效力白襪的日本選手。

現年25歲的西田陸浮畢業於日本宮城縣的東北高校，並赴美就讀奧勒岡大學，他在2023年美職選秀會被白襪第11輪第329順位選進，開始旅美生涯。

今年是西田陸浮旅美的第四個賽季，他在美國時間4月17日升上3A，西田陸浮本季在3A出賽33場，交出1轟、10分打點，吞27次三振、選到21次保送，打擊三圍是0.347/0.454/0.395，整體攻擊指數（OPS）為.849，另跑出9次盜壘成功。

白襪隊的球員發展總監亞尼許（Paul Janish）表示，「他是我們球團裡最出色的棒球員之一，他的存在會以最正面的方式感染全隊，在他身邊的球員都會變得更好，而他所在的球隊也總是能贏球。我真的很難完整表達我有多欣賞陸浮這名球員。他非常清楚自己的能力，而且非常、非常擅長把自己的優勢發揮出來。」

亞尼許指出，數據已經說明一切，西田陸浮目前在3A表現非常出色，「他能守三個外野位置，也能在二壘繳出高水準的防守，而且他非常、非常擅長上壘。」

過去3年單季至少百敗的白襪隊，本季至今交出26勝26敗成績居美國聯盟中區第二，距離美中龍頭守護者有4.5場勝差。

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