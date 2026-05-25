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MLB》台美混血球星「卡仔」猛敲4安 跑出2支三壘安創史上第二人壯舉

2026/05/25 13:46

卡洛爾。（美聯社）卡洛爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）今天單場狂敲4安，包含2支三壘安打，進帳2分打點，幫助響尾蛇以9比1輕取洛磯。響尾蛇近10戰拿到8勝，目前以28勝24敗居國家聯盟西區第三，而卡洛爾目前以8支三壘安打，穩居全大聯盟最多。

卡洛爾首局就擊出右外野三壘安打攻進球隊第1分，接著靠隊友的高飛犧牲打回來得分。第2局包含卡洛爾的一壘安打在內，響尾蛇單局5安拿到4分。卡洛爾第4局擊出一壘安打，但他隨後遭到牽制出局。6局下卡洛爾揮出中外野三壘安打，再為球隊攻進1分，第8局卡洛爾就退場休息。

總計卡洛爾全場4打數都敲安，包含2支三壘安打，貢獻2分打點，賽後打擊率為0.301，整體攻擊指數（OPS）為0.979。這是卡洛爾生涯第5次單場至少2支三壘安打。

卡洛爾生涯累積51支三壘安打，成為隊史第2位生涯至少50支三壘安打的響尾蛇選手，距離前響尾蛇好手祖魯（Stephen Drew）保持的隊史52支三壘安打紀錄只差1支。

《美聯社》指出，卡洛爾成為大聯盟史上第二快達成「50支三壘安打、80轟」里程碑的選手，只用537場比賽就達成，僅次於洋基名人堂傳奇蓋里格（Lou Gehrig）的461場紀錄。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示，「對大部分大聯盟球員來說只是輕鬆站上二壘的二壘安打，對他而言卻是輕鬆站上三壘的三壘安打，我享受他每一次的奔跑。」

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