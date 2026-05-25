NBA季後賽》溫班亞瑪飆進生涯最遠一球 締罕見紀錄比肩2大傳奇

溫班亞瑪。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今在西部冠軍賽第4戰靠溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下33分領軍，以103：82打敗衛冕軍雷霆，成功扳平系列賽，「法國怪物」也再度締造紀錄。

溫班亞瑪22投11中，拿下33分、8籃板、5助攻、3抄截，還在第二節結束前在半場投進距離43英呎的超遠三分彈，繼第一戰二度延長的關鍵三分彈，再度讓人見識他投進「神仙球」的能力。

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根據紀錄，溫班亞瑪9度在距離40英呎外出手，這是第一次命中，因此今天這記三分彈也是生涯最遠的一球，此外，他目前系列賽場均能攻下30.3分、13.3籃板，加入賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）的行列，成為史上第3位生涯前4場分部冠軍賽能場均貢獻至少30分、10籃板的球員。

馬刺今在主場以21分差大勝雷霆，成功扳平戰局，更讓衛冕軍寫下6年來首度在季後賽得分不到90分，溫班亞瑪將季後賽對決以對弈比喻，「和下棋有點類似，其實就跟任何策略遊戲一樣，季後賽拉長後，大家都會對彼此相當熟悉，教練團主要負責擬定策略，必須看很多影片，他們真的很努力。」

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