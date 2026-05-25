全障運》田徑、射擊雙棲好手黃楷倫累積16金 終極目標瞄準帕運金牌

黃楷倫在田徑項目摘下三金，其中鉛球和鐵餅項目破全國。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕即使當年在柔道場上受傷，新北市田徑、射擊雙棲好手黃楷倫依舊難忘運動帶來的快樂，今在115年全國身心障礙國民運動會，肢體障礙男子輪椅組鉛球F53級決賽，只丟一次就以5公尺96締造全國紀錄，快意摘下金牌，續朝爭取帕運金牌的夢想邁進。

黃楷倫今天在鉛球決賽首次試擲就破全國紀錄，他自評發揮80分，主要還是豔陽高照，氣溫太高，決定見好就收，「我相信未來還是有機會突破！」黃楷倫能如此有自信是現在田徑訓練有找到合適場地，他就能心無旁騖強化技術。

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出身自柔道世家的黃楷倫，曾在柔道擂台上成為全國冠軍，但2016年參加世大運選拔賽因頸椎重創，導致下半身癱瘓，當時他才19歲，由於無法繼續參與柔道，黃楷倫先轉練射擊，再聽從復健醫生的建議投入田徑，成為雙棲運動員。

「哭一天，不如笑一天」的樂觀態度面對第二人生，黃楷倫不僅經營個人品牌，也在三峽開咖啡店，平時就繼續在射擊、田徑精進，靜態的射擊、動態的田徑，訓練起來相當不同，黃楷倫依舊樂在其中，他強調，田徑賽事分項較細，如此一來會更有競爭力。

黃楷倫在本屆田徑項目大放異彩，鐵餅、標槍、鉛球全數拿下金牌，鐵餅、鉛球更締造全國紀錄，另外他在射擊和李定家、林威佑拿下肢體障礙男子組10公尺空氣手槍團體賽金牌，個人賽則拿下第5名，生涯迄今已累積16面金牌，不過沒有因此自滿，他的終極目標是在帕運舞臺摘下金牌。

黃楷倫。（大會提供）

黃楷倫。（大會提供）

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