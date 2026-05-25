韓職》39歲達成200勝仍持續進化！柳賢振的橫掃球靈感來自王彥程

柳賢振（中）昨達成美、韓職通算200勝里程碑，王彥程（後排右一）也參與紀念合影。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕39歲的韓華鷹左投柳賢振昨對斗山熊繳出6.2局僅失2分，率隊以5：2贏球拿下3連勝，更重要的是還達成美、韓職生涯通算200勝里程碑，賽後和隊友在大田主場的場中留下紀念合影。儘管柳賢振強調目前個人紀錄已不重要，最希望能幫助韓華奪冠，但今年從台灣隊友王彥程得來靈感的新武器橫掃球，不但讓他繼續進化，更被視為有望超越大賢輩宋津宇的韓職210勝紀錄。

韓華上週末在大田主場完成橫掃斗山熊後，目前在韓職10隊戰績攀升至獨居第5，其中王彥程在22日系列賽首戰繳出7局失2分好投奪下第5勝後，還被韓媒盛讚：「韓華是從台灣找來柳賢振嗎？」昨天柳賢振在系列賽最後一戰則展現大賢拜的風範，同樣繳出優質先發，拿下本季第5勝、韓職生涯第122勝，且加上大聯盟生涯78勝，達成美、韓通算的200勝里程碑。

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柳賢振當年獲韓華鷹在韓職選秀第1輪第2順位選進，2006年4月12日韓職初登板對LG雙子7.1局無失分奪首勝時，只是年僅19歲的青澀新秀，如今在堪稱第二故鄉的大田達成200勝壯舉，他賽後笑說：「能在主場完成真的很好。」柳賢振的父母及妻子、兩個小孩也同一見證，更讓他說出：「儘管真的感覺年紀大了，但能在孩子面前展現這樣的一面，身為爸爸還是很驕傲。」

柳賢振已近不惑之年仍持續進化，是他保持身手的秘訣，上月7日對SSG登陸者拿下本季首勝時，就秀出新武器橫掃球，也讓他除了速球、變速球、曲球、卡特球等多樣武器，又多了一項利器。當時就有報導指出，這顆球的靈感來自王彥程，柳賢振也透露，是看到王彥程的球，覺得如果自己也有那種往外橫移的球就好了，而在春訓期間，兩人在傳接球時就曾開玩笑式地練過這顆球。

王彥程也常向柳賢振請益，被問及橫掃球時，則說：「那是柳賢振前輩自己研究、摸索出來的球路。我想所有投手應該都一樣吧，看著別的投手怎麼投，然後想學起來，這種心情大家都會有。」

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