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中職》明星賽再次前進大巨蛋！分隊模式、比賽時間出爐

2026/05/25 14:59

明星賽再次前進大巨蛋。（記者方賓照攝）明星賽再次前進大巨蛋。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕2026年中華職棒明星對抗賽預定於 7月18日至7月19日 盛大舉行，今天聯盟舉辦宣告記者會，正式宣告今年明星賽再次前進大巨蛋，分組模式以今年底亞冠賽做基礎，分成「Team Star vs Team Taiwan」，形成明星賽兩隊。

5月26日（明天）通訊投票開始，截止日6月15日，雜誌6月號截止時間以6月15日前郵戳為憑。網路1倍，通訊加權10倍、雜誌6月號加權20倍。

除了正賽，全壘打大賽以去年、今年全壘打榜前10名者，共20名選手進行票選，前8名入選全壘打大賽。

會長蔡其昌致詞時表示，去年史上第一次兩天8萬人滿場，希望今年維持，繼續維持100分，希望球迷踴躍進場為喜歡選手加油。

蔡其昌帶點玩笑，說：「一年一度盛會，大家難得放下劍拔弩張，這個氛圍也不錯。不然有時候輸球氣氛都不好，對不對，彥青？」

蔡其昌也說，只要願意付出跟投入，一定會有一些改變，找到更好資源跟選手，服務更多球迷，就是良性循環。聯盟APP，蔡其昌坦言自認還不夠滿意，還有機會加強。不斷想辦法增加營收，投入更多資源，服務更多球迷，也是正向循環。

蔡其昌提到，二軍ABS系統也在進行測試，今年把系統裝上去，準確定測試到沒問題才上線，目標明年開季上線，「緊盯進度，速度要快。想盡辦法加緊腳步追上美職。」

明星賽再次前進大巨蛋。（記者方賓照攝）明星賽再次前進大巨蛋。（記者方賓照攝）

中職會長蔡其昌。（記者方賓照攝）中職會長蔡其昌。（記者方賓照攝）

明星賽再次前進大巨蛋。（資料照，記者陳志曲攝）明星賽再次前進大巨蛋。（資料照，記者陳志曲攝）

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