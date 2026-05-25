排球》草屯國中男排逆轉勝 乙級聯賽奪冠創歷史紀錄

南投縣草屯國中男子排球隊，在年度國中排球乙級聯賽奪冠。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣草屯國中男子排球隊，今年4月參加在高雄市舉辦的年度國中排球乙級聯賽，冠軍戰迎戰傳統強隊宜蘭縣礁溪國中，比賽中段主力球員賴宥廷不慎扭傷腳踝，戰況一度受影響，所幸替補上場的八年級球員穩住陣腳，最終逆勢奪勝，締造隊史首冠，也寫下南投在該項賽事首度封王的歷史紀錄。

南投縣副縣長王瑞德今（25日）在縣府表揚草屯國中男子排球隊，並頒發營養金兩萬元鼓勵。排球隊隊長楊富淳說，此次比賽有許多隊員的父母都親自到場加油打氣，是他們最堅強的後盾，感謝學校提供完善學習與訓練環境，以及教練的專業指導與臨場調度，讓他們在兼顧課業的同時，還能贏得好成績，大家的支持是他們奪冠的關鍵。

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草屯國中校長吳國彰指出，孩子得到如此佳績，除了每天一早練體能、下午練球練到天黑，假日也要四處征戰累積比賽經驗，非常辛苦，今日的成就來自長期堅持與團隊合作，同時展現永不放棄的精神。

副縣長王瑞德表示，未來縣府將提供就地升學的獎勵措施，將優秀的選手留在縣內高中職就讀，配合孩子的運動專長，讓他們在更好的環境下繼續努力。

草屯國中男子排球隊，在國中排球乙級聯賽奪冠，25日接受表揚。（南投縣政府提供）

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