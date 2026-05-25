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全障運》搭檔10年好默契 田曉雯攜手伊斯坦大 莎霏締桌球女雙三連霸

2026/05/25 15:50

田曉雯、伊斯坦大・莎霏代表高雄市拿下金牌，臺中市的詹秀英與林姿妤獲得銀牌。（大會提供）田曉雯、伊斯坦大・莎霏代表高雄市拿下金牌，臺中市的詹秀英與林姿妤獲得銀牌。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕自小決定踏上桌球路，田曉雯就結識如同姐姐一般的伊斯坦大・莎霏，兩人進一步開始合作雙打，也很快展現合拍默契，今年再度攜手參加115年全國身心障礙國民運動會桌球WD20級賽事，順利在單循環賽事中取得三連勝，再度拿下金牌，完成三連霸。

相差10歲的兩人，合作默契十足，伊斯坦大・莎霏認為，實力更強的田曉雯是很可靠的隊友，不只是回擊對手的球，還會想到怎麼布局讓隊友也能接得比較順，她說：「曉雯是貼心的隊友，不只是打自己的球，還會想到隊友。」

田曉雯則認為，兩人的好默契來自互相信任，透過不斷溝通來應對比賽狀況，她說：「我是主力，就是不能有失誤，有時失誤比較多，她都會鼓勵我，穩定我的心情。」伊斯坦大伊斯坦大・莎霏也笑說：「她小時候比較心浮氣躁，就要安撫她的情緒。」

儘管是連霸組合，田曉雯與伊斯坦大・莎霏依舊穩扎穩打，尤其主要對手、代表臺中市的林姿妤與詹秀英首度搭檔出擊，也讓她們謹慎以對，但田曉雯與伊斯坦大・莎霏表現有如倒吃甘蔗，首戰經5局驚險擊敗臺北市楊慧娥與張美玉後，表現逐漸穩定，最終以全勝戰績再度奪金。

田曉雯是帕運與亞帕運國手，連續兩屆帕運拿下單打銅牌，也在上屆巴黎帕運與林姿妤搭檔奪下雙打銀牌，面對即將來到的名古屋亞帕運，她期許自己能不斷突破，她說：「單打與雙打都沒有拿過金牌，當然希望能突破，但一步一步來，會在亞帕運前調整到最佳狀態。」

田曉雯（前）、伊斯坦大・莎霏。（大會提供）田曉雯（前）、伊斯坦大・莎霏。（大會提供）

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